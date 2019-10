Sønderjyske udlignede fire gange mod Rungsted, men nordsjællænderne tog alligevel sejren på straffeslag.

De danske ishockeymestre fra Rungsted Seier Capitals er for alvor ved at finde formen efter en sløj sæsonstart.

Søndag tog nordsjællænderne den femte sejr i de seneste seks kampe ved at besejre Sønderjyske med 5-4 efter en afgørelse på straffeslag.

Rungsted førte fire gange i den ordinære spilletid, men blev hver gang indhentet af hjemmeholdet. I straffekonkurrencen var gæsterne dog bedst og kunne tage to point med hjem.

Da de to hold mødtes i Rungsted i sidste måned, vandt sønderjyderne overbevisende med 5-2, men mestrene er langt bedre kørende nu, og det var da også de nordsjællandske gæster, der kom bedst fra start.

Nikolaj Rosenthal bragte Rungsted i spidsen efter seks minutter, men bare 40 sekunder senere udlignede Sønderjyske ved MacGregor Sharp.

Målfarlige Marcus Olsson genoprettede gæsternes forspring, der holdt indtil der blot manglede et sekund af anden periode, hvor Daniel Nielsen gjorde det til 2-2.

Tredje periode fortsatte i samme rille: Rungsted bragte sig foran ved Mattias Persson, hvorefter Sønderjyskes Martin Eskildsen udlignede.

Gæsterne tiltvang sig dog nok engang initiativet ti minutter før tid, da Mario Lucia gjorde det til 4-3 til Rungsted.

Sønderjyderne vandt skudstatistikken klart, og til jubel for hovedparten af de 3145 tilskuere fik hjemmeholdet udlignet to sekunder før tid i en situation, hvor holdet havde erstattet målmand Nicolaj Henriksen med en ekstra markspiller.

Det var Josh MacDonald, der stod for scoringen, der sendte de to hold ud i overtid. De fem ekstra minutter endte uden scoringer, og så skulle den afvekslende forestilling afgøres på straffeslag.

Her scorede Rungsted to gange, mens Sønderjyske nøjedes med en enkelt træffer. Dermed rykker Rungsted op som nummer seks i Metal Ligaen med 15 point efter ti kampe. Sønderjyske har et point mere på fjerdepladsen.

/ritzau/