Winnipeg Jets var bagud med to mål mod Arizona Coyotes, men det ændrede Nikolaj Ehlers på med mål og assister.

Den danske ishockeyspiller Nikolaj Ehlers indtog en hovedrolle, da Winnipeg Jets natten til tirsdag dansk tid sikrede sig en vigtig sejr i kampen om at kvalificere sig til slutspillet i NHL.

Winnipeg var efter første periode mod Arizona Coyotes bagud med to mål, men endte med at vinde kampen 4-2.

Nikolaj Ehlers reducerede til 1-2 efter godt to minutters spil i anden periode, og han var også med i opspillet, da Tucker Poolman udlignede mod slutningen af perioden.

Cody Eakin bragte hjemmeholdet foran 3-2 i midten af tredje periode, og igen var det med Ehlers som oplægger. I kampens sidste minut slog Mark Scheifele sejren fast med Winnipegs fjerde mål.

På NHL's hjemmeside kåres Nikolaj Ehlers som en af kampens tre stjerner for sin præstation.

Winnipeg Jets er med sejren et point foran Minnesota Wild om det første wild card fra Western Conference til slutspillet i NHL.

Lars Eller og Washington Capitals måtte ud i overtid og straffeslag mod Buffalo Sabres efter 2-2 i den ordinære spilletid.

Sabres endte med at vinde, men Capitals får et point for det uafgjorte resultat, og holdet rykker tilbage på førstepladsen i Metropolitan Division foran Philadelphia Flyers.

Russeren Alex Ovechkin scorede sit sæsonmål nummer 48 for Capitals, og er nu oppe på 706 mål i sin NHL-karriere. Det rækker til en ottendeplads på NHL's liste over flest mål i turneringens historie, og til en førsteplads blandt aktive spillere.

/ritzau/