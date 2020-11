Sikke et år for Henrik Haurum. Fra stor skuffelse over at misse VM-debuten i Schweiz på grund af coronapandemien til kroningen i aftes på dansk is.

Danmarks Ishockey Unions direktør, Ulrik Larsen, overrakte den 29-årige linjedommer B.T.s Gyldne Fløjte og guldhjelmen som årets dommer før kampen mellem Esbjerg og Sønderjyske.

Henrik Haurum blev valgt af hoved- og linjedommerne i Metal Ligaen. At det er 'dommernes egen pris', gør guldet endnu tungere.

»Når jeg ikke kunne komme til VM, er det her prikken over i'et i 2020. En stor anerkendelse,« siger en stolt ishockeydommer og fortsætter:

Allerede for 10 år siden sagde jeg, at jeg ville til VM. Det mål har jeg arbejdet hårdt for Henrik Haurum

»Heldigvis kommer der andre VM'er. Jeg krydser fingre for, at jeg også bliver udtaget i 2021. Jeg er lige så ambitiøs og arbejder lige så hårdt som spillerne for at komme til tops og møde de bedste.«

Henrik Haurum dømmer to kampe om ugen og supplerer med løb og vægttræning fire gange om ugen. Samtidig passer han sit arbejde som medejer af et entreprenørfirma.

Årets dommer bor i Vejle, men er født og opvokset i ishockeybyen Herning.

»Jeg spillede ishockey, til jeg var 14 år, men blev hurtigt interesseret i dommergerningen og debuterede som 15-årig,« siger han.

En stolt ishockeydommer Henrik Haurum med B.T.s Gyldne Fløjte og guldhjelmen. Foto: PETER FREDBERG Vis mere En stolt ishockeydommer Henrik Haurum med B.T.s Gyldne Fløjte og guldhjelmen. Foto: PETER FREDBERG

»Mange af de ældre dommere som Søren Helbo, Claus Hansen og Morten Thomsen var en fantastisk inspiration og hjælp for mig. Jeg satte mig tidligt store mål. Allerede for 10 år siden sagde jeg, at jeg ville til VM. Det mål har jeg arbejdet hårdt for.«

I dag håber Henrik Haurum, at han kan være med til at udvikle dommerniveauet i den danske liga, hvor det går hurtigere og hurtigere og bliver mere og mere fysisk.

»Jeg kan mærke, at det spillemæssige niveau er blevet højere. Derfor stilles der også større krav til dommerne. Jeg føler, vi bliver bedre, og at miljøet omkring dommerne er blevet mere professionelt. Jeg kan lide at dømme med nye, unge dommere. Der er talenter på vej,« siger han.

Henrik Haurum er en toptrænet dommer med stor udstråling og kommunikerer godt med spillerne, også i de mere ophidsede situationer. Det var fjerde gang, han var nomineret i kampen om B.T.s Gyldne Fløjte. Og endelig blev det hans tur i hård konkurrence med hoveddommeren Mads Frandsen, som vandt guldfløjten i 2018 og 2019 og også var udtaget til VM i år.