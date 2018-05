Sejren over Finland er ishockeylandsholdets største resultat i Jan Karlssons regeringstid som landstræner.

Herning. Det danske ishockeylandshold har slået Tjekkiet to gange og lavet flere store enkeltresultater under Jan Karlssons ledelse.

Men onsdagens 3-2-sejr over Finland ved VM i Herning tager prisen som det største resultat i svenskerens fem år lange regeringstid.

- Dette er den bedste skalp. Finland er kommet med et ungt og sultent hold, siger Karlsson.

- Ved VM kan man være heldig at møde hold med nogle lidt ældre herrer, der allerede har taget de point, der var nødvendige.

- Alle talte før kampen om Finlands mange mål, men jeg var ligeså imponeret af deres forsvarsspil. Det var bare at se på kampen. De ville give 100 procent for at vinde. Men vi tog sejren, lyder det fra landstræneren.

Han roser sine spillere for den store arbejdsindsats og evne til at spille disciplineret mod en stærk modstander.

- Vi lavede ishockeyens ABC-basisarbejde gennem 60 minutter. Det er skønt at stå og se på som træner, når vi gør disse ting, siger Karlsson.

Før kampen havde det danske hold fået forstærkning af Mikkel Bødker og Jannik Hansen, der efter en lang rejse fra Californien landede i Billund blot fem timer før kampen.

Og de to NHL-spilleres tilstedeværelse kunne mærkes.

- Vi fik to energispillere ind, som gav holdet et boost. Samtidig må man sige, at Frederik (Andersen, red.) med sit målmandsspil giver os chancen for at tage point i hver eneste kamp, siger Jan Karlsson.

Nu venter tre opgør mod Norge, Sydkorea og Letland, som på papiret ser mere overkommelige ud. Men Karlsson kræver fuld fokus og 100 procents indsats.

- Hvis nogen har "ballonskalle", så må vi punktere den. Det gælder om at være ydmyge over for enhver opgave, lyder det fra Danmarks svenske landstræner.

