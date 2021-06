NHL-stjernen Mark Scheifele fra Winnipeg Jets er havnet i et stormvejr efter en tackling mod Jake Evans fra Montreal Canadiens torsdag.

Her fløj den 28-årige stjerne så hårdt ind i sin modstander, at det kostede Jake Evans en hjernerystelse, der vil holde ham på sidelinjen på ubestemt tid.

Nu får episoden konsekvenser for Mark Scheifele. Han har nemlig fået en karantæne på fire kampe. Og det forstår han ikke. Det skriver The Athletic.

»Det er en ret overdreven straf, som jeg ikke forventede. Jeg er chokeret, men det er deres beslutning,« lyder det eksempelvis fra Winnipeg Jets-spilleren.

Sådan så det ud på isen kort efter tacklingen. Foto: James Carey Lauder Vis mere Sådan så det ud på isen kort efter tacklingen. Foto: James Carey Lauder

Du kan se den meget voldsomme tackling, der fører til et stort slagsmål på isen, øverst i denne artikel.

Men selvom karantænen er en mavepuster for Mark Scheifele, så er det ikke det værste, som den hårde tackling har medført.

»Jeg kan acceptere straffen. Det er en del af spillet. Men det had, som min familie har været udsat for, det er uacceptabelt,« siger NHL-stjernen og fortsætter:

»Det er forfærdeligt at se. Mine forældre er så jordnære, og at de får sådan et had, er ikke rart at se. Der er ingen grund til det.«

Mark Scheifele holder fast i, at han ingen intention havde om at skade Jake Evans, der faldt om med det samme efter sammenstødet.

Karantænen betyder, at han missede kamp to natten til lørdag dansk tid og ligeledes glipper kamp tre, fire og fem i slutspilsserien mod Montreal Canadiens, som har vundet de første to kampe med henholdsvis 5-3 og 1-0.