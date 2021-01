'De sidste tre uger har jeg skiftet fokus fra træningslejr og den kommende sæson til mit helbred.'

Sådan skrev den 38-årige ishockeyspiller Henrik Lundqvist på sine sociale medier mellem jul og nytår. Årsagen var, at han havde fået besked om, at han skulle opereres i hjertet.

Blandt andet skulle en af hans aortaklapper udskiftes, og nu kan den svenske profil fortælle, at han er blevet opereret med succes, efter et rutinetjek sidste år viste, at der var noget langt mere alvorligt galt med svenskeren.

Operationen var dog ikke nogen let omgang.

'Dag tre. Operationen gik rigtig godt. Det tog fem timer at få styr på det hele,' skriver han i et opslag på Instagram, der kan ses i bunden af artiklen, hvor han også roser personalet på klinikken i Cleveland.

'De sidste par dage har været ret vanvittige, men jeg føler, jeg er i rigtig gode hænder. Hver dag er et skridt i den rigtige retning,' skriver Henrik Lundqvist, der sidste år fandt ud af, han havde en hjertefejl.

Henrik Lundqvist spiller til dagligt for Washington Capitals, men der venter ham altså noget af en pause, så han kan komme sig helt oven på operationen.

Han har tidligere spillet for Frölunda HC og New York Rangers – sidstnævnte var han i fra 2005 til 2020, indtil han i oktober 2020 skrev under på en etårig kontrakt med Capitals. Han nåede dog ikke at få meget spilletid, før han i midten af december måtte meddele, at han gik glip af resten af sæsonen på grund af hjerteproblemer.

Henrik Lundqvist er desuden en del af det svenske landshold, som han i 2006 vandt guld med til vinterens OL. Han var desuden med til at vinde VM-guld i 2017, ligesom det også er blevet til to VM-sølvmedaljer og en enkelt sølvmedalje til OL.