Jens Bertel Rasmussen finder dom til Kristian Jensen rimelig. Han ser den som et enkeltstående tilfælde.

En fornuftig og retfærdig dom.

Sådan siger sportsjuristen Jens Bertel Rasmussen om fredagens dom til ishockeyspilleren Kristian Jensen, der fik 20 dages betinget fængsel for at have slået en modstander bevidstløs i en ligakamp i september.

- Det var umiddelbart noget i den retning, jeg selv regnede med. Jeg tror, jeg har sagt 30 dage betinget. Som jeg hele tiden har sagt, synes jeg, at det er en handling, der ligger ud over, hvad der er acceptabelt inden for sport.

- Derfor synes jeg, at det er fornuftigt med konsekvens, når man laver sådan en handling, og at man nu ved, at man risikerer at få en tillægsstraf. Det var en handling, der lå ud over det rimelige, siger Jens Bertel Rasmussen fra Bertel Rasmussen Advokater.

Det var i en ligakamp i september, at Kristian Jensen fra Frederikshavn White Hawks kom i klammeri med Odenses Lucas Bjerre Rasmussen, som blev revet omkuld og tabte sin hjelm.

Da Rasmussen lå på isen, slog Jensen ham i hovedet og var skyld i, at Odense-spilleren mistede bevidstheden og siden fik konstateret hjernerystelse.

Danmarks Ishockey Union (DIU) udstedte godt to måneders karantæne frem til 1. december, men her stoppede det ikke. To privatpersoner anmeldte episoden, så den siden endte i retten.

- Det gav mening, at den kom for en domstol, men dommen skulle heller ikke være hårdere. Jeg synes, at den er rimelig, siger Jens Bertel Rasmussen.

Det har ikke været kutyme, at sager fra sportens verden ender i retten, og Jens Bertel Rasmussen forventer, at ishockeysagen bliver et enkeltstående eksempel.

- Jeg tror personligt ikke, at der kommer flere af sådanne sager. Der har jo ikke været nogen før. Nu ved sportsudøvere, at der vil være en konsekvens, hvis man ikke tænker sig lidt om, når man er ude i outrere situationer, siger han.

