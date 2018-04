Det er seks år siden, Danmarks mest vindende klub, Herning Blue Fox, senest vandt DM-guld. Men endnu værre står det til med Aalborg Pirates.

Her skal vi helt tilbage til 1981, da nordjyderne under navnet AaB Ishockey gik til tops for første og eneste gang.

Nu mødes de to jyske traditionsklubber i en DM-finale med den første kamp i bedst-af-syv-serien fredag i Herning. Herning Blue Fox slog i semifinalen Rungsted Seier Capital i fem kampe, mens Aalborg Pirates eliminerede de sidste to års mestre, Esbjerg Energy, i et brag af en maratonserie over alle syv kampe.

Foto: Frank Cilius Foto: Frank Cilius

Sådan vurderer BT chancerne i DM-finalen mellem Herning Blue Fox og Aalborg Pirates:

I et hurtigt tilbageblik står duellen i semifinalen Aalborg Pirates versus Esbjerg Energy i mine øjne som en af de bedste og mest medrivende DM-serier i flere år. Tak for god underholdning. Men finalen mellem rekordholderne i henholdsvis guld- og sølvmedaljer, Herning (16 guld) og Aalborg (10 sølv), kan blive endnu bedre.

Det er to skøjtestærke hold, som prioriterer tempofyldt angrebshockey og står godt til hinanden.

Ingen tvivl om, at det giver Blue Fox et plus, at de slap med fem kampe mod Rungsted, om end de blev presset til stregen, mens Pirates måtte hele turen igennem med syv fysisk og mentalt opslidende slag mod et giftigt Esbjerg-hold.

Foto: Frank Cilius Foto: Frank Cilius

Petri Skriko har givet Blue Fox en forfriskende angrebslysten stil i kontrast til den mere defensive Herning-taktik under Todd Bjorkstrand og har i spillere som Toni Kallela, Lasse S. Lassen og Branden Gracel typer, der kan afgøre kampene.

Det er den tidligere NHL-stjerne Petri Skrikos første trænerjob, siden han blev fyret i Odense Bulldogs i december 2006 som offer for den fynske ledelses urealistisk store forventninger og manglende realitetssans. Siden har han været scout for Washington Capitals i ti år i Calgary Flames i sidste sæson. Mange vil huske hans seks sæsoner og sublime sammenspil med Todd Bjorkstrand i perioden 1993-99, hvor Blue Fox vandt fire danske mesterskaber.

Direktør Torben Skovsgaard giver denne rammende karakteristik af Petri Skriko:

»Petri er ikke typen, der pisker spillerne. Han viser dem stor tillid, og jeg har aldrig hørt ham skælde en spiller ud for at tage et skud. Det gør, at ingen er bange for at lave fejl, og det har bragt glæde på holdet.«

Foto: Lars Møller Foto: Lars Møller

Herning Blue Fox blev en suveræn vinder af grundserien, men har ikke holdt samme høje niveau i playoff, hvor spillet har været en anelse krampagtigt og ikke så frigjort. Nerverne?

Det er 37 år siden, nordjyderne under navnet AaB Ishockey vandt deres første og eneste DM-titel. Hvor har de været tæt på flere gange, men det held, der også skal til, har manglet. Nu går de målbevidst efter guldet og The Double. I Cool East Arena, piraternes stærke hjemmebane, er de ikke tilfreds med sølv, langtfra.

Trænerduoen Brandon Reid og Ronny Larsen har bygget et spektakulært og homogent hold op med stor spilleglæde og energi, som på vej mod det ultimative mål slog Herning Blue Fox og Rungsted Seier Capital i Metal Final4.

Skal Limfjordens sørøvere tage det sidste skridt, kræver det, at nøglespillerne stepper helt op.

Her tænkes ikke mindst på den tjekkiske målmand Tadeas Galansky, den canadiske back Martin Lefebvre (to mål og en assist i den syvende kamp mod Esbjerg og 12 point i playoff) og angriberne Julian Jakobsen, tvillingerne Martin og Mikkel Højbjerg og russeren Kirill Kabanov.

Det bliver en tæt finale. Meget tæt.

BTs finaletip: Herning Blue Fox vinder 4-3 i kampe.