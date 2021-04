»Det er Danmarks to mest offensive hold, der mødes. DM-finalen har alle betingelser for at blive en meget tæt, spændende og seværdig serie.«

Sådan lyder de optimistiske toner fra landstræner Heinz Ehlers, inden pucken smides til den første kamp i bedst af syv-serien om Prins Henriks Cup på fredag i Bitcoin Arena i Hørsholm mellem Rungsted Seier Capital og Aalborg Pirates.

En forventningsfuld Heinz Ehlers har været imponeret over de to holds klasse i denne sæson.

I grundserien sluttede Rungsted Seier Capital på førstepladsen foran Aalborg Pirates og med Esbjerg Energy på tredjepladsen – de tre hold, som ifølge landstræneren har skilt sig klart ud i en sæson, som trods covid-19-pandemi og tomme tilskuerpladser har holdt det måske højeste niveau nogensinde.

Landstræner Heinz Ehlers ser frem til en DM-finale mellem Danmark to mest offensive hold, Rungsted Seier Capital og Aalborg Pirates, som sprudler af talent. Foto: DAVID W CERNY Vis mere Landstræner Heinz Ehlers ser frem til en DM-finale mellem Danmark to mest offensive hold, Rungsted Seier Capital og Aalborg Pirates, som sprudler af talent. Foto: DAVID W CERNY

Rungsted Seier Capital eliminerede i kvartfinalen Rødovre Mighty Bulls 4-0 og i semifinalen SønderjyskE 4-1, mens Aalborg Pirates' vej i playoff gik over Herlev 4-0 og Esbjerg Energy 4-2. De slagne hold var dog tættere på, end cifrene antyder.

»Jeg vil ikke sige, at Rungsted og Aalborg er de to bedste hold i ligaen. Esbjerg er med i den kamp. Men Aalborg beviste i semifinalen, at de nok er en lille smule bedre end Esbjerg,« pointerer Heinz Ehlers.

»Pirates er et hold med meget talent. Netop hvad Ronny Larsen bevidst er gået efter. Der er mange potentielle målscorere. Nøglespillere er målmanden George Sørensen, backen Martin Lefebvre og forwards Julian Jakobsen og Josh MacDonald. Julien har spillet på højt niveau i playoff og vist sin store værdi for holdet (ni mål og to assist i ti kampe, red.).«

Rungsted Seier Capital får disse ord med på vejen af landstræneren:

»Ligesom Aalborg er der masser af talent i Rungsted, men holdet er ikke så bredt som Aalborg. I mine øjne har Rungsted ligaens bedste målmand i Christopher Nihlstorp (med fortid på Tre Kronor og i NHL, red.), den bedste førstekæde med Charlie Sarault, Nichlas Hardt og Mattias Persson og det bedste powerplay. Tre ting, man kan vinde DM på. Charlie Sarault har afløst skadede Marcus Olsson i førstekæden på fornem vis.«

Én ting ønsker Heinz Ehlers dog ikke:

»Du får mig ikke til at tippe vinderen. Nu vil jeg bare glæde mig til en stor og flot finale.«

Selvom de to finalister har været med i toppen af dansk ishockey i mange år, er det blot tredje gang, de mødes i en slutspilsserie. Både i 1984 og i 2006 vandt nordjyderne.

Heinz Ehlers er i denne uge sammen med U25-landstræner Karsten Arvidsen på træningslejr i Herning med en knap 40 mands stor trup af landsholdsspillere og U25-spillere.

På landsholdet deltager den tidligere NHL-spiller Nicklas Jensen fra finske Jokerit samt fem fra Sverige, backerne Oliver Larsen, Oskarshamn, Malte Selkow og Matias Lassen, begge Malmö Redhawks, og forwards Mikkel Aagaard, Modo, og Nick Olesen, Södertälje.

Landsholdet har ikke været i aktion i 14 måneder på grund af coronahelvedet og spiller sine første VM-testkampe 28. og 29. april i Malmø mod Sverige.