Rødovre Mighty Bulls tog den sidste plads i slutspillet trods nederlag fredag, da Sønderjyske slog Odense.

Rødovre Mighty Bulls sendte nok en venlig tanke mod Sønderjylland fredag aften.

Her vandt Sønderjyske nemlig over Odense Bulldogs i Metal Ligaen, og det betyder, at Rødovre er klar til slutspillet i landets bedste ishockeyrække.

Rødovre kunne selv have afgjort det fredag aften med en sejr over Frederikshavn White Hawks, men det skete ikke efter et nederlag på 4-6.

I stedet kom slutspilsbilletten altså i hus via Vojens, hvor Odense tabte 0-3. Det betyder, at seks point skiller fynboerne på ligaens sidsteplads fra Rødovre på den slutspilsgivende næstsidsteplads inden de to sidste kampe i grundspillet.

Selv hvis de skulle resultere i, at Odense kommer op på lige så mange point som Rødovre, vil sidstnævnte beholde pladsen i slutspillet på grund af en bedre indbyrdes statistik.

Rødovre så ellers ud til at sende sig selv i slutspillet mod Frederikshavn efter at være kommet foran 4-2, men det kan gå meget stærkt i ishockey og med en reducering i anden periode og tre mål i de sidste ti minutter tog nordjyderne altså sejren.

Odenses slutspilshåb forduftede langsomt mod Sønderjyske. Der stod 0-0 efter første periode, men sønderjyderne kom foran i anden og lukkede kampen til sidst i tredje periode.

Metal Ligaens tophold, Rungsted Seier Capital, tog en knusende sejr på 7-1 over Herlev Eagles fredag. Rungsted har 4,5 point ned til Aalborg Pirates på andenpladsen inden de sidste to runder i grundspillet.

Esbjerg Energy vandt desuden 6-3 over Herning Blue Fox.

/ritzau/