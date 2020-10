Sønderjyske vandt hjemme 8-3 over Rødovre, mens Herning nedlagde Odense med 7-1.

Ishockeyherrerne fra både Sønderjyske og Herning havde godt gang i målscoringen tirsdag aften.

På egen is formåede Sønderjyske at få pucken i mål hele otte gange og vandt således med 8-3 over bundproppen Rødovre Mighty Bulls.

Både Steffen Frank og Mads Eller blev dobbelte målscorere for hjemmeholdet i Vojens, mens Nicklas Beyer Carlsen stod for to af Rødovres fuldtræffere.

Herning Blue Fox dominerede stort i hjemmekampen mod Odense Bulldogs og endte med at vinde 7-1.

Allerede efter første periode var midtjyderne i front med 4-0 og nåede også at være foran med 6-0, før fynboerne kom på tavlen.

Markus Jensen, Kristian Jensen og Mathias Bau blev alle dobbelte målscorere.

I Hørsholm blev det også til en hjemmesejr, da Rungsted Seier Capital vandt 4-1 over de nordjyske gæster fra Frederikshavn White Hawks.

Efter ti spillerunder ligger Rungsted på andenpladsen i Metal Ligaen, som toppes af Aalborg Pirates.

Tirsdagens opgør mellem Herlev Eagles og Esbjerg Energy blev ikke spillet på grund af et coronaudbrud i Herlevs spillertrup.

