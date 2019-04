Sønderjyske blev tirsdag aften klar til finalen i Metal Ligaen med en sejr på 3-2 over Aalborg Pirates.

Sønderjyske får mulighed for at hæve trofæet i den bedste danske ishockeyrække for første gang siden 2015.

Med en dramatisk sejr på 3-2 over de forsvarende mestre fra Aalborg Pirates blev sønderjyderne tirsdag aften klar til at spille om guldet i DM-finalen.

Aalborg var ellers tæt på et comeback i slutminutterne, men Sønderjyske afværgede hjemmeholdets store pres.

Resultatet sendte Sønderjyske op på 4-0 i semifinaleserien, hvor der spilles bedst af syv kampe. Det er stadig et åbent spørgsmål, hvem holdet skal møde i finalen.

Spillere og trænere fra Sønderjyske kan dog læne sig tilbage og følge de resterende opgør i den anden semifinale mellem Frederikshavn White Hawks og Rungsted Seier Capital. Den serie står 2-2 efter sejr til Frederikshavn tidligere tirsdag.

Det var dog ikke uden held og tilfældigheder, at Sønderjyske tog fra Aalborg med en sejr.

Gæsterne kom på 1-0 efter tre minutter i første periode, da canadieren Matthew Prapavessis skød mod mål.

Skuddet blev rettet af på vejen og gik gennem benene på Ronan Quemener til Aalborg-målmandens store ærgrelse.

En fejlaflevering førte til 2-0 13 minutter inde i anden periode. Martin Eskildsen var afsender på målet, der bragte Sønderjyske på finalekurs.

- Vi skal bare lave nogle mål, sagde Aalborgs Julian Jakobsen til TV2 Sport før indgangen til tredje periode.

Men målene lod vente på sig fra Aalborgs side.

I stedet blev det 3-0 til Sønderjyske, da Eskildsen stjal pucken og sendte den højt i nettet.

Julian Jakobsen slap fri og bankede den forbi Patrick Galbraith i Sønderjyske-buret med fem minutter igen.

Reduceringen skabte spænding, og kort efter lå pucken igen i Sønderjyskes net, da Mike McNamee scorede.

Aalborg lagde et stort pres på Sønderjyskes mål i det sidste minut, men gæsterne red stormen af og sikrede sig sejren.

