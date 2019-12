De to tophold i Metal Ligaen tabte. Sønderjyske vandt hjemme over Frederikshavn, mens Rødovre slog Aalborg.

Frederikshavn White Hawks var inde i en god stime med seks sejre i træk i Metal Ligaen, men den stime blev der gjort en brat ende på fredag aften.

Sønderjyskes ishockeyherrer vandt på hjemmebane med 5-2 over Frederikshavn.

Det var Sønderjyskes tredje sejr i træk i ligaen. Sønderjyske har på femtepladsen nu 42 point efter 26 kampe.

Frederikshavn er fortsat nummer to trods nederlaget med 47 point efter 26 kampe.

I slutningen af første periode fik Sønderjyske skabt sig en 2-0-føring på to mål på under et minut.

Efter lidt over 17 minutters spil bragte Daniel Madsen hjemmeholdet foran 1-0, inden canadieren MacGregor Sharp fordoblede føringen efter 18 minutter.

I midten af anden periode reducerede Kristian Jensen til 1-2 og bragte spændingen tilbage i opgøret.

Kristian Jensen har i denne sæson afsonet en lang karantæne for at have slået en modstander bevidstløs, men fredag gjorde han sig positivt bemærket på isen.

Det var dog ikke nok til at true Sønderjyske, som i starten af tredje periode igen scorede to mål på under et minut.

Martin Eskildsen scorede til 3-1 efter to minutter i tredje periode, mens Christian Silfver blot 55 sekunder senere øgede til 4-1.

Udeholdets Dane Fox reducerede til 2-4, inden sønderjyden Mads Lund cementerede sejren til slutresultatet 5-2.

Der blev spillet flere andre kampe i ligaen fredag aften.

Rødovre Mighty Bulls vandt overraskende 2-1 hjemme over Aalborg Pirates, som ellers er ligaens førerhold og kom med seks sejre i træk.

Aalborg fører rækken med 61 point efter 26 kampe. Rødovre har på ottendepladsen 37 point efter 29 kampe.

Esbjerg Energy vandt hjemme 4-1 over Rungsted Seier Capital, mens Herlev Eagles ude slog bundholdet Odense Bulldogs med 6-1.

Resultaterne betyder, at det brede midterfelt er rykket tættere sammen. Fra Frederikshavn på andenpladsen til Rødovre på ottendepladsen er der kun ti points forskel.

