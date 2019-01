Snoop Dogg er ikke kun rapper og tv-vært. Han er også kæmpe sportsfan. Nu har han måske tyvstjålet et 90 år gammelt trademark. Det skriver Independent.

For den 47-årige rapper startede i 2015 en virksomhed, Leafs by Snoop, hvor han sælger cannabis. Og der har han søgt god inspiration hos den næstmest vindende NHL-klub Toronto Maple Leafs.

Det canadiske NHL-holds logo er nemlig inspireret af det canadiske flag og har et ahornsblad med klubbens navn indeni

Men ahornsbladet ligger også tæt op ad udseendet på et hamp-blad, som er den plante, der bruges til production af cannabis. Derfor lå den for Snoop Dogg lige til højrebenet. Måske lidt for ligetil.

For NHL-klubben har nemlig sendt deres advokat på sagen, og i et juridisk dokument bliver Snoop Dogg, med det borgerlige navn Calvin Broadus, anklaget for at have overtrådt klubbens trademark.

»Det er en mistænkelig måde, Snoop Dogg har stavet 'leafs' på, og det kan lede til forvirring,« står der i de officielle juridiske papirer fra klubben rettet mod Snoop Dogg.

»I mere end 90 år har varemærket LEAFS været ejet af the Maple Leafs. Leafs er en meget original måde at stave LEAFS på, og da det normalt staves 'leaves', mener vi, at det er en overtrædelse,« lyder det videre i anklagen mod Snoop Dogg.

Mens logoerne har en slående lighed, har Snoop Dogg endnu ikke svaret på anklagerne mod sin virksomhed.