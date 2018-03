Chris Straube får ikke forlænget sin kontrakt i Sønderjyske, der nu går på jagt efter en ny træner.

Vojens. Sønderjyskes ishockeymandskab skal have ny træner til den kommende sæson, hvor det ikke længere vil være Chris Straube, der dirigerer spillerne fra udskiftningsboksen.

43-årige Straube er fortid i klubben, der netop har afsluttet en skuffende sæson med at ryge ud i kvartfinalen.

- Vi ønsker en ny start og frisk blod på trænerbænken. Det er alene baggrunden for, at vi derfor ikke har ønsket at forlænge kontrakten med Chris Straube, siger sportschef Kim Lykkeskov på klubbens Facebook-side.

Tyskcanadieren Chris Straube kom til Sønderjyske i 2013 som assistent for cheftræner Dan Ceman.

Da denne sæsons sløje resultater kostede Ceman jobbet, var det Straube, der overtog ansvaret for mandskabet.

Præstationerne på isen blev bedre, og med tre sejre over Gentofte i play-in-spillet lykkedes det Sønderjyske at kvalificere sig til kvartfinalen.

Her sluttede festen dog med et samlet nederlag på 1-4 til Esbjerg Energy.

- Han har gjort en jætteindsats i alle årene for os og særligt her i foråret, hvor der har været ekstra pres på trænerbænken har hans tilgang været flot, dedikeret og professionel, lyder det fra Kim Lykkeskov.

/ritzau/