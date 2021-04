Nichlas Hardt blev matchvinder, da Rungsted udlignede til 1-1 i semifinaleserien i ishockey.

Rungsted er tilbage på omgangshøjde i kampen om en plads i DM-finalen i ishockey.

Et mål af landsholdsprofilen Nichlas Hardt to minutter før tid gav Rungsted en værdifuld 3-2-sejr på udebane over Sønderjyske.

Dermed har Rungsted udlignet til 1-1 i semifinaleserien og fik samtidig ødelagt Sønderjyskes sejrsstime, der nåede op på syv kampe i træk.

Nordsjællænderne var bagud 1-2 inden tredje periode, men fik vendt slaget på en slutspurt til sidst.

Det var også Rungsted, der styrede kampens indledning, hvor holdet kom i front efter 11 minutter, da Charlie Sarault sendte pucken i nettet.

Men føringen holdt blot to minutter, og det skyldes en fadæse af Rungsted-keeper Cristopher Nihlstorp.

Den svenske veteran fik ikke ordentligt fat på en løs puck og sendte den i stedet lige ud til en helt fri Matt Salhany, som let kunne udligne.

Sønderjyske kom foran fem minutter efter første pause. Cam Brown sendte pucken i nettet, og så var Rungsted under pres.

Patrick Galbraith sprællede i sønderjydernes mål, og det kompakte hjemmehold fik tvunget gæsterne ud i positioner, hvor afslutningerne blev knapt så farlige.

Men 13 minutter før tid holdt bolværket ikke længere, og det var lidt overraskende Joachim Holten Møller, der stod for udligningen.

Den 33-årige back, der tidligere i karrieren spillede fire sæsoner i netop Sønderjyske, havde ikke scoret et eneste mål i hele sæsonen.

Men her slog han til, da en løs puck pludselig lå foran ham, og endelig måtte Galbraith give fortabt.

Hardts scoring i slutfasen sørgede for nordsjællandsk jubel, og dermed er serien atter fuldstændig åben.

Sønderjyske har kun tabt 2 af de seneste 13 kampe. Men begge nederlag er kommet mod Rungsted, som man dog også har slået to gange i samme periode.

De to hold mødes igen i tredje semifinale på søndag. Det hold, der først når fire sejre, stryger i finalen.

/ritzau/