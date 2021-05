Slagplanen mod Slovakiet lykkedes langt henad vejen, inden det alligevel gik galt i slutfasen.

Danmark holdt længe et stærkt slovakisk hold væk fra mål i lørdagens nøglekamp ved ishockey-VM.

Men to slovakiske scoringer i kampens sidste 13 minutter sørgede for et dansk 0-2-nederlag på en aften, hvor spillerne fornemmede, at der var mere at hente.

- Det er en sur fornemmelse, vi står med nu. Vi stod godt i egen zone, og vi skabte nok chancer frem ad banen til at lave både et og to mål, siger backen Emil Kristensen.

Han mener, at slovakkernes scoring faldt på et tidspunkt, hvor Danmark var kommet godt med i kampen.

- Vi manglede en smule i de første 20 minutter, men som kampen skred frem, fik vi bedre og bedre fat.

- Vi havde snakket om på forhånd, og det kunne være til vores fordel at holde dem på 0-0 til langt ind i kampen, siger Emil Kristensen.

Også forwarden Nichlas Hardt havde en følelse af, at danskerne var ved at få overtaget i tredje periode.

- Vi fik kampen, lige præcis hvor vi gerne ville have den med 0-0 inden tredje periode. I anden periode spillede vi rigtig godt. Det fortsatte i tredje, indtil Slovakiet fik scoret.

- Det er ærgerligt, for i mine øjne spillede vi en rigtig god kamp. Vi havde ikke lige marginalerne med os. Vi gav os selv chancen for at vinde igen, siger Hardt.

Resultatet betyder, at Danmark nu ikke kan nå Rusland og Slovakiet i tabellen.

Men eftersom seks hold fortsat mangler at spille to kampe, er kampen om de fire billetter til kvartfinalerne helt åben. Danmark slutter gruppespillet mod Tjekkiet på mandag.

- Det er umuligt at sige, hvordan det stiller os. Vi vil i hvert fald gøre alt, hvad vi kan for at slå tjekkerne. Der er ikke så meget andet, vi skal fokusere på, siger Emil Kristensen.

/ritzau/