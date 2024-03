Så gælder det kampen mellem Rødovre Mighty Bulls og SønderjyskE.

Rødovre kæmper en hård kamp i bunden af Metal Ligaen for at kvalificere sig til slutspillet, så der er masser at kæmpe om for hjemmeholdet, når rækkens nummer tre gæster Holger Danske Arena.

Du kan følge den vigtige kamp i LIVE-streamen øverst i artiklen, som B.T. bringer dig i samarbejde med Pluto TV. Vi sender fra kl. 18:50, og der er kampstart kl. 19.