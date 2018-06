Ilya Kovalchuk, der for fem år siden fik ophævet sin kontrakt med New Jersey Devils, er igen at finde i NHL.

Los Angeles. Ishockeyspilleren Ilya Kovalchuk er fra den kommende sæson atter at finde i NHL, efter at han i de seneste fem år har spillet hjemme i Rusland.

Den 35-årige storspiller er blevet enig med Los Angeles Kings om en treårig kontrakt, meddeler klubben på sin hjemmeside.

Ilya Kovalchuk, der i februar vandt OL-guld med det russiske hold, har de seneste fem år spillet for Sankt Petersborg.

Han chokerede i 2013 store dele af ishockeyverdenen, da han forlod NHL, selv om han havde 12 år tilbage af sin kontrakt med New Jersey Devils.

Begrundelsen dengang lød, at han gerne ville hjem til Rusland.

Ilya Kovalchuk blev tilbage i 2001 valgt af Atlanta Thrashers som den første spiller i NHL-draften, hvor klubberne udvælger de spillere, der forventes at blive storspillere.

I 2010 røg han videre til New Jersey Devils.

/ritzau/