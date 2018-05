Rusland slog Frankrig 7-0, og Sverige fulgte op i gruppe A med at slå Hviderusland 5-0 fredag aften.

København. Der var store sejre til favoritterne i gruppe A, da VM i ishockey blev indledt fredag.

Først fik Rusland en fremragende start på turneringen, da holdet i åbningskampen i gruppen lammetævede Frankrig 7-0.

Senere fulgte Sverige så op med en 5-0-sejr over Hviderusland.

Favoritterne fra Rusland satte sig allerede i første periode tungt på kampen, der blev spillet i Royal Arena i København, da Danmark er vært for VM.

Efter syv minutter bragte russerne sig foran, da Kirill Kaprizov sendte pucken i franskmændenes mål.

Blot et minut senere udnyttede russerne en overtalssituation, et såkaldt powerplay, til at øge føringen til 2-0 med en scoring af Pavel Buchnevich.

Der skulle ikke gå mere end yderligere to minutter, før Rusland bragte sig komfortabelt i front med 3-0 med et mål af Yevgeni Dadonov.

Anden periode var mere rolig. Rusland fik øget sin føring til 4-0 med endnu et mål fra Kaprizov.

I tredje periode fortsatte den russiske dominans på isen, da først Alexander Barabanov og efterfølgende Maxim Shalunov efter fem minutter havde øget russernes føring til 6-0.

Artem Anisimov lukkede den flotte kamp for russerne med sit mål til 7-0.

I fredagens sene kamp i gruppen var de svenske kombinationer for hurtige for hviderusserne efter ni minutter, og Kempe Adrian fandt fikst Dennis Everberg, der flot scorede og bragte Sverige foran 1-0.

Knapt var pucken igen i spil, før svenskerne tordnede afsted i højt tempo, og igen blev Hviderusland udspillet.

Pucken endte hos Gustav Nyquist, der bragede den i mål til 2-0.

I anden periode kom svenskerne på 4-0 efter scoringer af Mattias Janmark og Rickard Rakell, inden Mika Zibanejad sikrede 5-0-sejren med en scoring fire minutter før tid.

/ritzau/