Rungsted tabte ude 2-5 til schweiziske EV Zug, da klubberne skød Champions League-gruppespillet i gang.

Rungsted Seier Capital var på en svær opgave, da det danske mesterhold indtog isen i Champions League for første gang torsdag aften.

Her var Rungsted på besøg hos schweiziske EV Zug, og det gik såmænd hæderligt for det danske mandskab, der dog tabte kampen i gruppe B.

EV Zug vandt 5-2, efter at Rungsted havde udlignet til 2-2 i anden periode, men derfra lukkede tre mål ind i resten af kampen.

Dermed indtager schweizerne førstepladsen i gruppen med tre point, mens Rungsted ligger sidst med et regulært nederlag og nul point.

De to øvrige hold i rækken er Plzen fra Tjekkiet og Hämeenlinna fra Finland, og de to hold var også i kamp torsdag.

Det endte med en tjekkisk sejr efter forlænget spilletid, og Plzen har dermed to point på andenpladsen foran finnerne med et enkelt point.

EV Zug var foran 2-0 efter 14 minutter, men anden periode var under et minut gammel, da Mario Lucia reducerede for Rungsted.

Scoringen blev fulgt op af endnu en fra gæsterne, da svenske Marcus Olsson i powerplay udlignede efter 11 minutter.

Det lignede dog en vanskelig opgave på forhånd, da den schweiziske liga er stærk, og det endte da også med, at gæsterne tre gange blev overlistet efter udligningen.

Champions League er ikke en pengemaskine, som det kendes fra fodboldens verden, hvor der i den kommende sæson dystes om lidt over 14 milliarder kroner.

Rungsted har oplyst, at klubben regner med at få et underskud på mellem 300.000 og 500.000 kroner ud af anstrengelserne i den europæiske klubturnering.

/ritzau/