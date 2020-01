Rungsted vinder hjemme med 5-2 over Esbjerg i Metal Ligaen efter at have været bagud 0-2 kort inde i kampen.

Danmarksmestrene fra Rungsted vandt på hjemmebane med 5-2 efter et flot comeback mod Esbjerg Energy, da der tirsdag var fire kampe på programmet i Metal Ligaen.

Allerede efter seks minutter førte vestjyderne ellers med 2-0, da det lykkedes at score to gange inden for bare 17 sekunders effektivt spil.

Men Rungsted svarede godt tilbage med en reducering i første periode og en udligning i anden.

Tre minutter inde i den sidste periode bragte Shane Hanna så holdet fra Nordsjælland foran i opgøret. I slutfasen blev sejren så cementeret med to mål, så det endda endte med en sikker sejr.

Ligaens suveræne førerhold, Aalborg Pirates, snuppede overbevisende en hjemmesejr på 7-2 over Rødovre Mighty Bulls.

Allerede i første periode blev sagerne sat på plads med en føring på 4-0, og den blev cementeret i de efterfølgende perioder.

/ritzau/