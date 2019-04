Rungsted bragte sig samlet foran 3-0 i DM-finaleserien, da det i Hørsholm blev 2-0 over Sønderjyske.

Det trækker mere og mere op til det første mesterskab i ishockey til Rungsted siden 2002.

Tirsdag aften sørgede Rungsted Seier Capital for at sikre sig fire matchbolde i DM-finaleserien, da klubben hjemme i Hørsholm besejrede Sønderjyske 2-0.

Dermed bragte Rungsted sig foran 3-0 i kampe i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Rungsted hentede den første sejr i serien på udebane, og fredag i sidste uge blev det så 2-0 efter sejr på hjemmebane.

Med føringen kan Rungsted altså sikre sig mesterskabet fredag i denne uge, når den fjerde kamp spilles i Sønderjylland.

Tirsdag aften bød første periode ikke på scoringer, men fem minutter inde i anden periode, blev ishockeylivet sværere for Sønderjyske.

Ribin Bergman sørgede således for 1-0-føringen til hjemmeholdet, efter at Simon Fredriksson havde stået for oplægget til målet.

Sønderjyske undgik dog at indkassere yderligere i perioden, og håbet om at kunne tage hjem med noget fra Hørsholm levede stort set også i hele tredje periode.

Kampen skulle helt hen til det sidste minut, før Rungsteds Tyler Fiddler lukkede forestillingen med sin scoring til slutresultatet 2-0.