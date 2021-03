Rungsted Seier Capital kan inden sidste runde af grundspillet i Metal Ligaen ikke indhentes på førstepladsen.

De sidste brikker er ved at falde på plads i Metal Ligaen inden slutspillet.

Søndag blev det lagt fast, at Rungsted Seier Capital slutter som nummer et i grundspillet, efter at holdet slog Sønderjyske med 3-0.

Det efterlader Rungsted med et forspring på 4,5 point ned til Aalborg Pirates inden sidste runde, og nordsjællænderne kan dermed ikke blive indhentet.

Rungsted skal i kvartfinalen i slutspillet møde Rødovre Mighty Bulls, som allerede inden søndagens opgør mod Odense Bulldogs - som endte med en fynsk sejr på 5-4 - allerede havde sikret ottendepladsen og den sidste billet til slutspillet.

Aalborg Pirates er samtidig sikker på at ende som toer efter at have taget en knusende sejr på 9-1 over Herlev Eagles, samtidig med at Esbjerg Energy på tredjepladsen tabte 2-4 til Frederikshavn White Hawks.

Herlev får snart mulighed for revanche mod Aalborg. De to hold skal nemlig mødes i kvartfinalerne i slutspillet, da Herlev er sikker på at slutte på syvendepladsen.

Esbjergs tredjeplads kan der heller ikke ændres på, men vestjydernes kvartfinalemodstander afgøres først i sidste runde i grundspillet.

Tre hold - Sønderjyske, Herning og Frederikshavn - ligger på henholdsvis fjerde-, femte- og sjettepladsen således indenfor et halvt point af hinanden inden sidste runde.

Her skal netop Herning og Frederikshavn møde hinanden, mens Sønderjyske igen står over for Rungsted.

Sidste runde af grundspillet i Metal Ligaen spilles tirsdag aften. Kun Herlev Eagles har spillet alle sine 48 kampe og skal derfor ikke i aktion.

/ritzau/