Også den tredje DM-finale i ishockey gik til Rungsted. Aalborg skal lave historisk comeback for at få guld.

Rungsted Seier Capital har sat direkte kurs mod at genvinde den DM-titel i ishockey, som holdet vandt for to år siden.

Tirsdag aften bragte Rungsted sig foran 3-0 i kampe i finaleserien mod Aalborg Pirates med en storsejr på 5-0, og dermed mangler de forsvarende mestre blot en enkelt sejr for at sikre sig guldet.

Og statistikken taler for guld i Rungsted. I de 17 foregående sæsoner, hvor Metal Ligaen har haft et slutspil i det nuværende format, er intet hold kommet tilbage fra 0-3 i en finaleserie.

Hjemmeholdet mødte op i en noget forstærket udgave, da tre af holdets store profiler vendte tilbage.

Marcus Olsson og Rasmus Andersson havde slet ikke spillet i finalerne grundet skader, mens Mattias Persson udgik efter første periode i første finalekamp med maveonde og havde været ude siden.

Hjemmeholdet kom stærkeste fra land og fik lagt et lille pres på gæsterne i den indledende fase.

Det gav pote efter seks minutters spil, da Nikolai Gade scorede sit første mål i hele sæson med et flot slagskud helt oppe i hjørnet.

Aalborg kom med i kampen, som blev helt jævnbyrdig, men nordjydernes scoringsproblemer, der har præget holdet i hele finaleserien fortsatte.

Pucken ville bare ikke ind, og i stedet kunne tilbagevendte Mattias Persson med små fem minutter tilbage af anden periode kopiere Nikolai Gades slagskud og gøre det til 2-0.

Den reelle afgørelse faldt fem minutter inde i tredje periode, da Marcus Olsson gjorde det til 3-0.

Senere blev det også 4-0 ved Shane Hanna i dobbelt powerplay, mens Alex Wideman lukkede til 5-0 kort efter.

Den fjerde - og potentielt sidste - finalekamp spilles fredag i Aalborg.

