Rungsted vandt sikkert ude over Herning, mens Esbjerg nedsablede bundholdet Odense i Metal Ligaen.

Førerholdet i Metal Ligaen, Rungsted Seier Capital, understregede tirsdag aften sin position ved at vinde med 5-1 på udebane over Herning Blue Fox.

Efter en kneben føring på 1-0 i første periode satte Rungsted skabet på plads i anden periode, som sluttede 4-1 til udeholdet.

I starten af tredje periode blev det også 5-1, men derfra formåede Herning at lukke ned.

Med sejren fører Rungsted Metal Ligaen med 35,5 point for 15 kampe foran Esbjerg Energy, der tirsdag kom på 32,5 point for 15 kampe.

De halve point skyldes, at coronapandemien har ført til aflysning af nogle kampe, og her er holdene blevet tildelt 1,5 point hver.

Esbjerg leverede en målfest for at overhale Aalborg Pirates i tabellen. På hjemmebane vandt vestjyderne med hele 8-1 over rækkens agterlanterne, Odense Bulldogs.

Fynboerne holdt stand i lidt mere end 12 minutter, inden Esbjerg kom på tavlen og siden førte 2-0 efter første periode.

I anden periode gik det helt galt for Odense. På blandt andet to scoringer af Brady Shaw øgede Esbjerg føringen til 7-1.

Da Esbjerg allerede efter et minut af tredje periode kom foran 8-1, fornemmede man, at sejrens størrelse kunne blive tocifret, men Odense blev ikke ydmyget yderligere.

Aalborg røg ned på tredjepladsen med 30 point, da udekampen mod Herlev Eagles blev tabt 1-2.

Nordjyderne kom ellers foran efter knap to minutter, men Herlev udlignede tre minutter senere. I slutningen af anden periode scorede Herlev sejrsmålet ved Magnus Molge.

I tirsdagens sidste kamp vandt Sønderjyske på udebane med 3-2 over Rødovre Mighty Bulls og avancerede dermed til fjerdepladsen med 23 point.

Sønderjyske førte 2-0, men Rødovre bragte balance i slutningen af anden periode. Bare 14 sekunder inde i tredje periode scorede Steffen Frank Sønderjyskes sejrsmål.

