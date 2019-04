Efter fire og en halv periode kunne Rungsted Seier Capital sætte den første sejr på kontoen i DM-finalerne.

Rungsted Seier Capital kom bedst fra start, da den første af potentielt syv kampe mod Sønderjyske i finaleserien om det danske mesterskab i ishockey blev spillet fredag.

Det krævede dog lidt over 91 minutters spil, før sejren kom i hus lidt over halvvejs i den anden ekstraperiode. Her scorede canadiske Tim Daly det afgørende mål for Rungsted, der var på hjemmebane.

Sønderjyske får mulighed for revanche, når den næste kamp i finaleserien spilles søndag i Vojens.

Sønderjyderne kom ellers først på tavlen i fredagens kamp. Frederik Bjerrum gjorde det i powerplay til 1-0 for udeholdet efter lidt over ni minutters spil.

Med et minut tilbage af første periode sørgede Nikolaj Murholt Rosenthal så for, at Rungsted kunne gå til pause med lighed på måltavlen efter oplæg af canadiske Tyler Fiddler og Tim Daly.

Det var også en canadier, der både gjorde det til 2-1 og 3-1 for Sønderjyske. Seks minutter inde i anden periode sendte Jordan Pietrus pucken i nettet. Han fulgte op med at gøre det igen seks minutter senere.

Men Rungsted lagde sig ikke ned. Joachim Holten-Møller indledte således et comeback, da han med tre minutter tilbage af anden periode reducerede til 2-3.

Små tre minutter inde i tredje periode var der så igen lighed på måltavlen. I en nordsjællandsk overtalsperiode scorede svenske Robin Bergman til 3-3. Så var den indledende guldkamp helt åben igen.

Bergmans scoring blev den sidste i tredje periode, og så skulle kampen ud i forlænget spilletid.

Her var hjemmeholdet bedst. Men Sønderjyske formåede at holde stand, så der også skulle en femte periode til. Næsten 12 minutter inde i den kom den forløsende scoring for Rungsted, der dermed fører finaleserien 1-0.

/ritzau/