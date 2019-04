Guldfesten er kun i sin spæde start hos Rungsteds ishockeyhold, der fredag vandt DM-guld efter suveræn sæson.

Ishockeyspillerne fra Rungsted Seier Capital vandt fredag DM-guld for første gang i 17 år.

Med den fjerde sejr af fire mulige i finaleserien mod Sønderjyske startede nordsjællænderne fredag en guldfest, der vil vare ved i dagevis.

- Det bliver nogle hårde dage. De næste fem-seks dage bliver holdet fejret, siger direktør Thomas Friberg.

Chefen var med til at hylde guldvinderne fredag i Vojens, men han fik ikke plads i spillerbussen på vej hjem mod Nordsjælland.

- Men på et tidspunkt overhalede jeg bussen på vejen hjem, og gennem ruderne kunne man se alle de her guldhjelme hoppe rundt. Der røg lidt champagne og øl ned, siger Friberg.

Direktøren kom selv i seng ved tretiden i nat, men der er ikke megen tid til at få udsovet.

Lørdag skal spillerne og "holdet bag holdet" ud at spise, inden de får lov til at feste igennem i det københavnske natteliv. Søndag eftermiddag er der fest ved holdets hjemmebane i Hørsholm.

Mandag er der arrangeret fællesspisning med amatørklubben, inden der senere i næste uge er fejring på Hørsholm Rådhus.

Før fredagens kamp kunne Sønderjyske med en sejr over Rungsted have reduceret til 1-3 i finaleserien, så de mange guldarrangementer er blevet stablet hurtigt på benene.

- Man er altid lidt bange for at planlægge noget på forhånd. Men når det er sagt, så har jeg været nødt til at planlægge lidt.

- Jeg var også nødt til at planlægge, at vi skulle have spillet søndag mod Sønderjyske på hjemmebane, men den kamp kan vi til alt held makulere.

- I mit job er man nødt til at planlægge efter forskellige scenarier, og det her var det bedst mulige. Men det bliver nogle hårde dage, erkender Thomas Friberg med lidt rusten stemme.

Sæsonen i Rungsted var en lang sportslig optur, men der var et par større bump på vejen, da der to gange undervejs er blevet skiftet ud i cheftrænerstolen.

- Vores træner Peter Johansson valgte at stoppe i august, da han ikke mente, at holdet var stærkt nok til, at han ville træne det.

- Så tog vi Flemming Green ind. Han var ret uprøvet. Men det gik jo fantastisk. Desværre blev Flemming syg, og så måtte Erik Hjalmarsson tage over. Det viste sig, at han var den helt rigtige til at føre det videre, siger Thomas Friberg.

Rungsted-direktøren erkender dog, at der var lidt usikkerhed i klubben, da assistenten i midten af januar tog over som cheftræner for det daværende førerhold.

- Nogle gange ved man ikke, hvordan mennesker reagerer, når de skal ind i en ny rolle. Det talte vi om i den sportslige ledelse - kunne han tage det step op? Det viste sig lige med det samme, at det kunne han.

- Alle hold har bump på vejen. Vi har haft et omklædningsrum og folk omkring holdet, der har håndteret det hver gang, der er sket et eller andet, siger direktøren.

Friberg er også stolt over, at Rungsted gennem hele sæsonen førte grundspillet i Metal Ligaen fra start til slut.

- På intet tidspunkt var vi ikke nummer et. Vi vandt også Final 4-stævnet og vandt DM-finalen med 4-0. Det er en af de mest suveræne præstationer et hold har lavet i den danske liga.

- Ligaen har ovenikøbet været en af de mest konkurrencedygtige nogensinde med seks hold, der kunne vinde DM, hvis man ser lidt kynisk på det. Der går nok nogle uger, før at det her går op for mig, siger Rungsted-direktøren.

