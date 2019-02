Rungsted holder kursen mod sejr i grundspillet, efter at Rungsted kørte Frederikshavn over med 6-1 på isen.

Rungsted Seier Capital sikrede sig fredag en plads i top-4 og dermed en hjemmebanefordel i kvartfinalen i slutspillet i Metal Ligaen.

Det stod klart, da Rungsted hjemme tildelte Frederikshavn White Hawks en ordentlig øretæve og vandt opgøret mod nordjyderne med 6-1.

Dermed fører Rungsted med 20 point ned til Esbjerg på femtepladsen i Metal Ligaen. Esbjerg kan med seks kampe tilbage ikke hente det forspring.

Rungsted har 74 point på førstepladsen, og holdet har stadig kurs mod en sejr i grundspillet.

En plads i top-4 betyder, at holdene lægger ud på hjemmebane i kvartfinaleserien og dermed også spiller en eventuel syvende og afgørende kamp på hjemmebane.

Storsejren kom, under en uge efter at Rungsted i pokalfinalen besejrede netop Frederikshavn, som var foran 2-1 i finalen, inden Rungsted på to scoringer i sidste minut vendte det opgør og vandt finalen 3-2.

Fredag var Rungsted i total dominans i første periode. Tyler Fiddler bragede hjemmeholdet foran efter fire minutter, da han hamrede pucken op i krogen, efter at han forinden havde fikseret Frederikshavns Mads Larsen med en skudfinte.

Målet blev fuldt op efter 17 minutter af det overlegne tophold, da Nikokaj Murholt Rosenthal gjorde det til 2-0.

Ti minutter inde i anden periode reducerede Frederikshavn så, da Kristian Jensen fik styret pucken i mål.

I tredje periode gik det dog for stærkt i Rungsteds offensiv.

Efter seks minutter afsluttede Marcus Olsson efter hurtigt spil og scorede til 3-1. Blot et minut senere var Frederikshavn spillet rundtosset, og Nikolaj Krag Christensen kunne nemt sende pucken i mål til 4-1.

Endnu et minut senere stod der så 5-1, og kampen virkede punkteret efter Robin Bergmans mål. Tre minutter før tid, slog Rasmus Thykjær Andersson sejren på 6-1 fast med sit mål.

Sønderjyske vandt efter straffeslag ude over Odense Bulldogs i et opgør, der i ordinær spilletid var endt 1-1. Dermed har Sønderjyske 69 point på andenpladsen efter Rungsted.

Aalborg Pirates skuffede hjemme med et 0-3-nederlag til Herlev Eagles. Det rækker til en fjerdeplads og 59 point til Aalborg, men for en kamp mere end Esbjerg Energy.

Esbjerg vandt hjemme 3-1 over Herning Blue Fox.

Esbjerg har dermed 54 point på femtepladsen, mens gæsterne er nummer syv med 47 point.

/ritzau/