En dansk sportslegende takker af.

Det var annonceret, at Frans Nielsens sidste aktioner som professionel ishockey-spiller skulle være på VM-isen med dansk trøje over hovedet, men afslutningen blev ikke så smuk som resten af ishockey-ikonets karriere.

Danmark skuffede desværre mod Slovakiet og tabte med hele 7-1. Holdet er dermed ude af VM trods flotte 12 point på kontoen i gruppespillet, og så måtte legenden kramme kammeraterne, mens det var svært at holde tårerne tilbage.

Da han tog en tur i TV2's studie efterfølgende, så rullede hilsnerne ind. Da Nielsen så dem, pressede tårerne sig igen på.

»Det er vemodigt. Jeg er så taknemmlig,« siger han.

Frans Nielsen blev Danmarks første NHL-spiller nogensinde, da han tørnede ud for New York Islanders. Han vandt stor hæder og store penge gennem den lange karriere og betragtes som den største danske spiller nogensinde.

Talentet var ubestrideligt fra en tidlig alder, og derfor gik turen først til Sverige, så Herning-knægten kunne udvikle sig på højere niveau. I 2002 slog NHL-klubben en klo i det danske stjerneskud, men der gik nogle år, før han var moden til verdens bedste liga.

Men så viste han også, at han kunne mere end bare at være med.

Særligt i de helt pressede situationer viste han sig køligere end isen på verdens største scene. I 2010-2011-sæsonen var han den mest scorende spiller i ligaen, når holdet var i undertal, og han var gennem hele NHL-tiden kendt som en af de bedste, når det gjaldt straffeslag.

De færdigheder gjorde ham til en eftertragtet herre, og i 2016 fik han den guldrandede kontrakt, som han havde gjort sig fortjent. 40 millioner danske kroner om året blev det på et tidspunkt til, og karriere-indtjeningen lyder på over 270 millioner danske kroner.

Karrierestoppet kommer ikke ud af det blå.

»Beslutningen tog jeg lige efter sidste sæson. Med udsigten til et tredje barn (født i december 2021, red.), og en fremtid med børnene i Skandinavien, så gav det bare god mening, sagde Frans Nielsen til Hockeytinget.

Nu bliver der tid til familien, men mon ikke Nielsen kan lokkes til at tage en æresrunde, når han på et tidspunkt indlemmes i Sportens Hall of Fame.