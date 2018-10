Puckene regnede ind bag Odenses målmænd, da fynboerne blev sendt hjem med et nederlag på 4-13.

Rødovre. Det er ikke hver dag, det lykkes et hold at lave et tocifret antal mål i en kamp i den bedste ishockeyrække.

Men det var, hvad Rødovre Mighty Bulls fredag aften præsterede mod Metal Ligaens bundprop, Odense Bulldogs, som blev besejret med de ydmygende cifre 13-4.

Tingene gik galt allerede fra start for fynboerne. Den finske målmand Teemu Seppänen havde knap haft en redning, da Rødovre bragte sig foran 2-0.

Kort efter blev Seppänen taget ud og erstattet af Andreas Lauridsen, der fik en travl aften i buret.

Puckene fløj om ørerne på den unge reservekeeper, og godt midtvejs i kampen havde Rødovre allerede nettet ni gange.

Til Odenses og Andreas Lauridsens held slappede hjemmeholdet lidt af i kampens sidste halvdel og lod endda gæsterne få nogle trøstmål i tredje periode.

Jannik Karvinen scorede tre gange for Rødovre, mens Steffen Klarskov og Rasmus Astrup begge sendte to pucke i nettet på vej mod kæmpesejren.

Marcus Nielsen tegnede sig for to af Odenses scoringer.

I det sydjyske opgør mellem Esbjerg og Sønderjyske lykkedes det esbjergenserne at snuppe en overtidssejr efter en stærk slutspurt.

Sønderjyske førte 3-1 i tredje periode, men Colin Vock skabte håb for hjemmeholdet med en overtalsscoring. Halvandet minut før tid sørgede Max French for udligningen i et nyt powerplay.

Dermed måtte spillerne ud i overtid, og efter knap fem minutters spil var det målfarlige Mark Derlago, der sikrede vestjyderne sejren og de to point ved at score til 4-3.

Ligatopscorer Thomas Spelling scorede to gange for mestrene fra Aalborg Pirates, som vandt lokalopgøret mod Frederikshavn White Hawks med 5-2.

Der var også hjemmesejre i fredagens to øvrige kampe: Herning Blue Fox besejrede Hvidovre Fighters 4-3 efter straffeslag, mens topholdet Rungsted Seier Capitals slog Herlev Eagles 6-4.

/ritzau/