Efter en periode med nederlag på stribe og et coronaudbrud i truppen vandt Rødovre tirsdag i Metal Ligaen.

For første gang i 2021 kunne Rødovre Mighty Bulls tirsdag notere sig for en sejr i landets bedste ishockeyrække, Metal Ligaen.

Det skete, da ellers formstærke Esbjerg Energy blev slået med 3-1. Inden da havde vestjyderne vundet fire kampe i træk.

Sejren må give ekstra moral i Rødovre-truppen, der har været inde i svær periode. Et udbrud med coronavirus gjorde således holdet ukampdygtigt i årets første par uger.

Først i fredags var Rødovre tilbage i aktion efter sidst at have spillet 30. december. Sejren over Esbjerg var samtidig Rødovres første efter fem nederlag i træk.

Oliver Kjær og Maksim Popovic stod for Rødovres første to mål tirsdag. De blev begge scoret inden for de første cirka ti minutter af anden periode.

Esbjerg svarede ganske vist igen kort tid efter 2-0-målet, da Jannik Christensen reducerede, men Rødovre slog sejren fast kort før slutfløjt, da Brett Welychka scorede til slutresultatet.

Der blev spillet tre andre kampe i Metal Ligaen tirsdag. Rungsted Seier Capital tog for anden gang på tre dage en storsejr over Frederikshavn White Hawks, som blev slået med hele 9-3.

Aalborg Pirates var lige så overbevisende, da nordjyderne slog Sønderjyske 6-1. Herning Blue Fox tog ligeledes en sejr på 4-2 over Herlev Eagles.

Rungsted fører Metal Ligaen med 7,5 point ned til Esbjerg Energy.

/ritzau/