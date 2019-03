Sønderjyske havde mere end 4000 tilskuere i ryggen, men kunne ikke skyde hul på Rødovres defensiv.

Rødovre Mighty Bulls er ikke levnet de store chancer i kampen om DM-medaljerne i ishockey, men det københavnske forstadshold har tilsyneladende ambitioner om at vende op og ned på den forudsigelse.

Da kvartfinaleserierne blev indledt fredag aften, var det Rødovre, som stod for første rundes store overraskelse, da holdet tog til Vojens og vandt 1-0 over Sønderjyske.

Sønderjyderne afsluttede ellers grundspillet med seks sejre i de sidste syv kampe. De høstede i alt 25 point mere end Rødovre.

Men foran 4239 tilskuere skød Sønderjyske-spillerne med løst krudt mod Rødovre-keeper Stefan Ridderwall, som kunne notere et rent bur i sæsonens første playoffkamp.

Dermed blev det mål, som Nicklas Carlsen scorede efter 13 minutters spil, kampens eneste, og dermed er der sendt en kraftig advarsel afsted til Sønderjyske-træner Mario Simioni og hans guldaspiranter.

Der er dog lang vej til semifinalen for begge hold. Der spilles bedst af syv i kvartfinalerne. Det vil sige, at det hold, der først vinder fire kampe, avancerer til næste runde.

Mens Sønderjyske altså kom skidt fra start, gik det helt efter planen for grundspilsvinderne fra Rungsted Seier Capital. På egen is snuppede nordsjællænderne en sikker 5-2-sejr over Herlev Eagles.

Fredagens store drama udspillede sig i Frederikshavn, hvor gæsterne fra Esbjerg Energy endte med et hente en 3-2-sejr efter et overtidsmål af den canadiske back Brady Austin.

Blot fire minutter før tid bragte Cam Spiro ellers Frederikshavn White Hawks foran 2-1, men Marc Hagel sørgede for, at kampen skulle i overtid med sin udligning til 2-2.

Udesejr blev det også til for Herning Blue Fox, som vandt 6-3 i Aalborg mod de forsvarende danske mestre fra Aalborg Pirates.

Kampen var dog noget mere tæt, end cifrene antyder. Hernings to sidste scoringer faldt begge i det sidste minut, da nordjyderne var tvunget til at satse alt.

Næste runde i kvartfinaleserierne spilles på søndag.

/ritzau/