Rødovres ishockeyherrer vandt i Rungsted og udlignede den samlede stilling til 3-3 i DM-kvartfinalen.

Rungsted. Det er fortsat et åbent spørgsmål, hvilken klub der bliver den fjerde deltager, når der skal spilles DM-semifinaler i ishockey.

Der bliver således et syvende og afgørende, sjællandsk møde mellem Rødovre Mighty Bulls og Rungsted Seier Capital.

Det stod klart tirsdag aften, da Rødovre tog turen forbi Rungsted og vandt 2-1 i klubbernes sjette møde i kvartfinaleserien.

Dermed udlignede Rødovre til 3-3 i det samlede regnskab, og det hele skal nu afgøres i næste møde for at finde ud af, hvem der følger med Aalborg Pirates, Esbjerg Energie og Herning Blue Fox til DM-semifinalerne.

Kampens første mål blev scoret af gæsterne, der var bedst spillende i de to første perioder, specielt når der blev spillet fem mod fem.

Syv minutter inde i anden periode var Rødovre i undertal, men pucken blev erobret og et kontraangreb blev iværksat.

Jonas Sass leverede en pasning til Morten Andreasen, der sendte pucken mellem benene på Rungsted-keeperen og bragte Rødovre foran 1-0.

Med 13 minutter igen af kampen fik Rungsted udlignet ved Emil Oliver Christensen, men glæden holdt kort.

To minutter senere strøg Jonas Sass igennem Rungsteds defensiv og bragte igen gæsterne foran, da han scorede til 2-1.

Rungsted havde en stor mulighed for at udligne med tre et halvt minut igen, da Morten Green misbrugte en chance på et tomt mål.

Hjemmeholdet forsøgte at presse på for en udligning, der ville give overtid, men Rødovre holdt hovederne kolde og sikrede sig endnu en dyst om en semifinaleplads.

/ritzau/