Rødovre vandt torsdag med 6-0 over Odense kort efter at have forlænget kontrakten med træner Magnus Bogren.

Rødovre. Torsdag var en god dag for ishockeyklubben Rødovre Mighty Bulls.

Først fik man en ny aftale på plads med holdets cheftræner, Magnus Bogren, så han også er i klubben de kommende to sæsoner, og dernæst viste hans spillere ude på isen, hvorfor det er en god beslutning.

- Magnus nyder stor respekt i vores trup og hos alle omkring holdet og klubben. Han bruger utrolig meget tid på at være velforberedt på alle punkter og har en professionel indstilling til alt, hvad han foretager sig.

- Det mener både bestyrelsen og jeg, at vi kan se resultaterne af allerede nu, siger Rødovre-direktør Bjørn Sørensen.

Efter offentliggørelsen af trænerforlængelsen gik Metal Ligaens nummer fire ud på isen og bankede Odense Bulldogs noget så eftertrykkeligt med 6-0.

Sejren kan vise sig særlig vigtig, da begge hold stod noteret for 70 point inden kampen.

Netop duellen om fjerdepladsen er interessant, fordi fjerdepladsen giver hjemmebanefordel i slutspillets kvartfinaleserie, såfremt den må ud i en syvende og afgørende kamp.

I løbet af otte minutter midt i anden periode afgjorde Rødovre torsdagens duel mod fynboerne ved at gå fra 1-0 til 5-0. Siden blev det 6-0 i tredje periode.

Morten Andreasen, der tidligere har spillet for netop Odense, blev topscorer med to fuldtræffere.

/ritzau/