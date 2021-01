Efter fem aflyste kampe er Rødovre Mighty Bulls klar til at møde topholdet Rungsted Seier Capital i Isligaen.

Fredag aften skal ishockeyherrerne fra Rødovre Mighty Bulls i aktion for første gang i 2021.

For mens ligaens øvrige hold flittigt har været på isen i årets første tre uger, har Rødovre-spillerne kun kunnet følge med på afstand.

Holdet har været ramt af et stort coronaudbrud og har derfor været tvunget til at melde afbud til fem kampe i træk.

Nu har alle holdets spillere fået negative svar på coronatest, så Rødovre igen kan tørne ud i en kamp om point. Holdet genoptog træningen i midten af sidste uge.

Rødovres genoptagelse af ligasæsonen bliver en yderst vanskelig opgave, da topholdet og ærkerivalen Rungsted Seier Capital besøger skøjtehallen på den københavnske vestegn.

Cheftræner Thor Dresler fortæller om en stor sult i Rødovre-truppen.

- Stemningen er rigtig fin i omklædningsrummet, og alle drengene glæder sig rigtigt meget til endelig at komme i gang igen, siger han til holdets hjemmeside.

- I vores "genopstart" har der været fokus på den hårfine balance, det er at få spillerne tilbage i så god form som muligt uden at overbelaste dem. Vi har ikke været på is længe, og for en del spilleres vedkommende har det været nogle hårde dage i sygesengen, så det har vi taget hensyn til.

I alle aflyste kampe i Metal Ligaen får hvert deltagende hold 1,5 point. Derfor har Rødovre sat 7,5 på kontoen, mens holdet har været fraværende fra isen.

Rødovre ligger derfor næstsidst i Metal Ligaen, men har stadig en komfortabel margin på 12 point ned til Odense på sidstepladsen. Kun rækkens dårligste hold kommer ikke i slutspillet.

Kampen mellem Rødovre og Rungsted begynder fredag aften klokken 19. En halv time senere begynder yderligere tre kampe i Metal Ligaen.

