Cheftræner Magnus Bogren er fortid i den danske ishockeyklub Rødovre Mighty Bulls.

Svenskeren har benyttet en klausul i sin kontrakt, der giver ham mulighed for at forlade sin stilling til fordel for et lignende job i enten SHL eller Hockeyallsvenskan.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Hvilken klub, Magnus Bogren fremover skal stå i spidsen for, nævnes ikke, men holdet spiller i Hockeyallsvenskan.

- Jeg fik lidt pludseligt en henvendelse fra en Hockeyallsvenskan-klub, som endte med at komme med et tilbud, som jeg ikke følte, at jeg kunne sige nej tak til, siger svenskeren i pressemeddelelsen.

Rødovre Mighty Bulls røg i sidste uge ud af slutspillet i Metal Ligaen efter at have tabt fire kampe til Sønderjyske i kvartfinalen.

/ritzau/