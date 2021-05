Rigas borgmester afviser IIHF's krav om at fjerne hviderussisk oppositionsflag fra byen under ishockey-VM.

Rigas borgmester piller Det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) flag ned fra flagstængerne i bymidten midt under ishockey-VM i den lettiske hovedstad.

Det sker, efter at Riga i de seneste dage har påkaldt sig IIHF's vrede ved at erstatte det officielle hviderussiske flag med oppositionens hvid-rød-hvide flag.

Flagaktionen har skabt en højspændt stemning mellem de to lande og fik mandag Hviderusland til at udvise Letlands ambassadør i Minsk.

Letland svarede kort efter igen ved at udvise samtlige ansatte på den hviderussiske ambassade i Riga.

Hviderusland er en af de 16 deltagende nationer i ishockeyverdensmesterskabet, som gik i gang fredag i sidste uge.

I et brev stilet til borgmester Martins Stakis fastslår IIHF-præsident René Fasel, at IIHF anser sig selv som en apolitisk organisation og ikke vil drages ind i den igangværende strid mellem de to lande.

- Vi kræver, at IIHF bliver fjernet fra enhver tilknytning til de politiske statements, du har lavet ved at udskifte vores medlemslands flag, lyder det i brevet.

IIHF-præsidenten afslutter med en opfordring til, at Hvideruslands officielle flag bliver hængt op igen. "Så det afspejler de 16 nationer, der deltager i vores turnering som ved starten af turneringen".

Rigas borgmester afviser imidlertid blankt at fjerne oppositionsflagene.

- IIHF's præsident har anmodet om at erstatte det (hvid-rød-hvide) hviderussiske frihedsflag med regimets flag - eller at fjerne IIHF's flag.

- Vi er nødt til at vælge side - et folk, der kæmper for frihed eller en diktator. Vi går derfor over til at fjerne IIHF's flag, skriver Martins Stakis på Twitter.

Flagaktionen mod det hviderussiske regime skal markere en protest mod, at kampfly søndag tvang et passagerfly på vej mod Litauen til at lande i Minsk.

Om bord på flyet befandt sig en hviderussisk oppositionspolitiker, som blev anholdt efter nødlandingen i den hviderussiske hovedstad.

Hviderusland og Letland skulle oprindelig have delt værtskabet for ishockey-VM.

Uroen i Hviderusland, der blev optrappet efter sidste år præsidentvalg, fik dog flere og flere parter til at kræve hviderusserne fjernet som arrangør.

Så sent som i slutningen af december sidste år afviste René Fasel, at det kunne komme på tale at fratage Hviderusland værtskabet.

Men presset voksede, og da VM's mangeårige hovedsponsor Skoda truede med at trække sig, gav IIHF efter og gjorde Letland til enearrangør.

/ritzau/