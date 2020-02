Hvilken forløsning for Frederikshavn White Hawks’ matchvinder, Kristian Jensen.

58 sekunder inde i tredje periode i Metal Final4-finalen i Aalborg mod Rungsted Seier Capital scorede han med en brillant styring og banede vejen for vendelboernes første pokal i 18 år.

I en vild og hektisk slutfase cementerede Anders Eriksson White Hawks-sejren med 19 sekunder tilbage med 2-0 scoring i tomt mål.

»1-0 målet betød alt for os. Det er en ubeskrivelig følelse at score i så tæt en kamp,« sagde en lykkelig målscorer efter dramaet, hvor spillerne og de mange supporter gik amok i jubel.

Her er de sidste ti års pokalvindere 2011: SønderjyskE 2012: Herning Blue Fox 2013: SønderjyskE 2014: Herning Blue Fox 2015: Herning Blue Fox 2016: Odense Bulldogs 2017: Rungsted Seier Capital 2018: Aalborg Pirates 2019: Rungsted Seier Capital 2020: Frederikshavn White Hawks Spilleren med flest pokaltitler er Rungsted-backen Joachim Holten Møller med fem mesterskaber. De tre første med SønderjyskE.

Ikke mindst når man tænker på de ting, Kristian Jensen har været igennem i denne sæson, forstår man hans kolossale glæde.

I efteråret var han involveret i en voldssag, som kostede ham 20 dages betinget fængsel ved retten i Hjørring for et overfald i en kamp i september i Metal Ligaen mod Odense Bulldogs.

Han slog Lucas Bjerre Rasmussen i hovedet, mens Odense-spilleren lå på isen. Desuden gav DIUs Disciplinærudvalg ham 17 spilledages karantæne.

Kristian Jensen ønskede ikke at anke dommen og sagde ved den lejlighed:

»Det har været to utrolig hårde måneder. Det har jeg ikke lyst til at gå igennem igen. Jeg vil videre i mit liv og fokusere på ishockey.«

For den 24-årige wing var pokalsejren således en dobbelt triumf. Sikke en revanche.

Ikke meget tydede på, at det var vendelboerne, der skulle triumfere efter en målløs anden periode, som var et non stop-angreb på en forrygende Tadeas Galansky i Frederikshavns mål.

Galansky nærmest stod på hovedet i de 20 minutter med den ene klasseredning efter den anden, og det var et let valg for journalisterne at kåre ham som kampens pokalfighter.

Frederikshavn White Hawks jubler efter sejren i finalen i Metal Final4 ishockey mellem Rungsted Seier Capital og Frederikshavn White Hawks i Bentax Isarena i Aalborg, 1. februar 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Frederikshavn White Hawks jubler efter sejren i finalen i Metal Final4 ishockey mellem Rungsted Seier Capital og Frederikshavn White Hawks i Bentax Isarena i Aalborg, 1. februar 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

I øvrigt anden gang, han får denne titel.

Frederikshavn White Hawks holdt ikke samme niveau som i drømmekampen mod Aalborg Pirates i fredagens semifinale, måske på grund af træthed, mens Rungsted Seier Capital var steppet et trin op i forhold til kampen mod Herlev Eagles.

»Vi kæmpede for det her. Hårdt arbejde hele vejen. En arbejdssejr,« lød Patrick Madsens korte og rammende karakteristik af den viljestærke White Hawks-indsats.

Mads Larsen supplerede på TV 2 Sport: »En sejr ikke kun for os, men for hele Frederikshavns by. Vi har ventet så mange år. Vores moral er så stærk. Det er superfedt lige nu.«