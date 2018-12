23-årige Oliver Bjorkstrand kom på måltavlen for Columbus Blue Jackets, som vandt 3-0 over New Jersey Devils.

For fjerde gang i træk vandt Columbus Blue Jackets i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Søndag vandt Columbus med 3-0 ude over New Jersey Devils, og danske Oliver Bjorkstrand scorede en enkelt gang.

Bjorkstrand slog til på sit første forsøg i kampen, da han modtog en smart pasning fra holdkammeraten Alexander Wennberg.

Den danske forward scorede til 2-0 efter fem minutter i første periode. Kort forinden havde Cam Atkinson åbnet scoringen.

Dermed kom Columbus godt fra start med mål på holdets to første forsøg i kampen.

I midten af anden periode scorede Artemi Panarin til slutresultatet 3-0.

Straks efter den scoring blev Keith Kinkaid flået ud som målmand hos New Jersey, og han blev afløst af Mackenzie Blackwood, der holdt buret rent i den sidste halvdel af kampen.

I den anden ende leverede Columbus-keeper Sergei Bobrovksy 39 redninger i hele kampen.

Sejren var den ottende i træk i New Jersey for Columbus-mandskabet, der ikke har tabt en kamp på lige præcis den udebane siden 2014/15-sæsonen.

Columbus og Bjorkstrand er med sejren placeret på femtepladsen i Eastern Conference med 45 point efter 36 kampe og dermed godt på vej mod slutspillet.

/ritzau/