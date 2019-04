Oliver Bjorkstrand scorer igen for Columbus og lægger desuden op til to mål i sejr over Ottawa Senators.

De danske ishockeyspillere Oliver Bjorkstrand og Mikkel Bødker kom begge på måltavlen, da Columbus Blue Jackets natten til søndag dansk tid besejrede Ottawa Senators med 6-2 i den nordamerikanske NHL.

Kampen var den sidste i ligaens grundspil.

Columbus var på forhånd sikret en plads i slutspillet på et wild card efter en stærk serie på syv sejre i de seneste otte kampe.

Oliver Bjorkstrand er med scoringen oppe på ni mål i de seneste ti kampe.

Desuden stod han for oplægget til to mål i opgøret mod Ottawa.

Den første assist var til stillingen 2-0, da danskeren efter en smart finte sendte pucken tværs over isen til Markus Nutivaara, som hamrede pucken i målet.

I anden periode havde han næstsidste stav på, da Alexandre Texier bragte Columbus foran med 4-1.

I tredje periode reducerede Mikkel Bødker for Ottawa til 2-4, men knap tre minutter senere genoprettede Bjorkstrand forspringet på tre mål med en kontrascoring.

I slutminutterne cementerede Riley Nash sejren, da han sendte pucken i et tomt mål til 6-2.

Columbus skal i første runde af slutspillet op mod Tampa Bay Lightning.

For Ottawa Senators og Mikkel Bødker derimod er sæsonen forbi for denne gang.

/ritzau/