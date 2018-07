Oliver Bjorkstrand har skrevet under på en ny kontrakt med Columbus Blue Jackets. Kontrakten løber til 2021.

Columbus. Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand forlænger sin kontrakt med den amerikanske NHL-klub Columbus Blue Jackets. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Kontrakten bliver forlænget med tre år og løber nu frem til og med 2020/2021-sæsonen.

23-årige Bjorkstrand har scoret 11 mål og lavet 29 assister i 82 kampe for Columbus i den forgangne sæson.

- Bjorkstrand er en talentfuld spiller med et enormt godt skud og scoringsinstinkt, der har forbedret sig støt i løbet af sine tre sæsoner som professionel.

- Han skraber kun overfladen af den type spiller, han kan være, og vi tror på, at han har potentiale til at være en dynamisk offensiv spiller for vores klub, siger klubbens manager, Jarmo Kekalainem.

Bjorkstrand var en del af det danske landshold, der i maj spillede VM i ishockey i Herning.

/ritzau/