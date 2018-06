Den tidligere storspiller Heinz Ehlers bliver ny mand i det danske ishockeylandsholds trænerboks.

Danmarks Ishockey Union oplyser i en pressemeddelelse, at Ehlers afløser Jan Karlsson som landstræner på en kontrakt gældende for to år.

Ehlers skal stå i spidsen for landsholdet sideløbende med sit job som cheftræner i den schweiziske klub SCL Tigers.

»Jeg går til jobbet som landstræner med glæde, stolthed - og ikke mindst stor ydmyghed. Men jeg ved også, at det bliver en stor udfordring allerede ved det kommende VM i Slovakiet. Jeg glæder mig til at komme i gang, og der er masser af arbejde at gøre allerede i den kommende tid, så vi kan få organisationen på plads,« siger Heinz Ehlers.

Det er første gang i mere end to årtier, at Danmarks ishockeylandshold får en dansk træner.

Siden Per Holten Møller var landstræner i begyndelsen af 1990'erne, har fem svenskere og en canadier haft ansvaret for holdet.

Ehlers kommer dog med masser af international erfaring fra en spillerkarriere i fem forskellige lande og mere end ti år som træner i schweizisk ishockey.

DIU's sportschef, Jesper Duus, kender den nye landstræner indgående fra deres fælles fortid på landsholdet.

»Heinz Ehlers har været i mine tanker i forhold til landstrænerjobbet, siden jeg tiltrådte som sportschef i Danmarks Ishockey Union. Han er fagligt dygtig, kræver meget af sine omgivelser og jager altid de mindste detaljer for at forbedre spillet. På den måde fremstår han dybt professionel i sin tilgang til ishockeyen,« siger Jesper Duus.

Som assistent får Heinz Ehlers endnu en tidligere dansk storspiller i form af Jens Nielsen. Han er lige nu assisterende træner i den svenske klub Leksand.

I forbindelse med VM i Slovakiet næste år kommer Ehlers' svenske assistent i SCL Tigers, Rikard Franzén, ind som yderligere forstærkning af den danske trænerstab.

