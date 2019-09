Ishockey-klubben Odense Bulldogs er langt fra tilfredse med den straf, Frederikshavn White Hawks-spilleren Kristian Jensen har fået.

Kristian Jensen fik 17 spilledages karantæne i metalligaen for et slå Bulldogs-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen i jorden under de to holds kamp fredag.

Og det er alt for lidt, mener Odense Bulldogs.

Klubben har mandag udsendt en pressemeddelelse med deres reaktion på straffen, som Disciplinærudvalget i Metal Ligaen udstedte søndag.

'Efter vores opfattelse er sanktionen alt for mild og uacceptabel. Der er i andre ligaer givet betydeligt længere karantæner for lignende hændelser. Det vi var vidne til i fredags, har intet med ishockey at gøre,' skriver Odense Bulldogs.

Klubben har desuden offentliggjort et åbent brev fra spillerne i Odense Bulldogs, hvor man ligeledes udtaler, at man er rystet over situationen.

'Hændelsen er en af de mest groteske situationer nogensinde i ishockey, og KJ (Kristian Jensen, red.) udviser intet hensyn til menneskets liv og en absolut mangel på respekt for hans modstander og ishockey. At finde på en straf på to måneders karantæne, hvor KJ kun misser 17 kampe, er en absurd og alt for lille straf for et overfald, der i værste tilfælde kunne have resulteret i en 18-årig knægts død.'

Samtidigt henviser spillerne til en række situationer fra udlandet, hvor der ligeledes er blevet uddelt straffe for voldsomme handlinger på isen - herunder en situation fra Frankrig, hvor en spiller fik tre års karantæne for at pådrage en modspiller en hjernerystelse under en slåskamp.

Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs under kampen mellem Odense og Frederikshavn. Foto: Odense Bulldogs Vis mere Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs under kampen mellem Odense og Frederikshavn. Foto: Odense Bulldogs

Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs af Kristian Jensen på isen, men Odense Bulldogs skriver, at han efter omstændighederne har det godt.

Kristian Jensen er af en ishockey-fan, der var vidne til fredagens kampe og uhyggelige hændelse, blevet anmeldt for vold. Nordjyllands Politi er i øjeblikket ved at undersøge sagen på baggrund af anmeldelsen.

B.T. har været i kontakt med Lucas Bjerre Rasmussens bror, Elias Rasmussen, der fortæller, at familien har været meget rystede over oplevelsen.

Kristian Jensen har i en pressemeddelelse på Frederikshavn White Hawks hjemmeside udtalt, at han 'er meget ked af, at Lucas kom til skade' og 'udmærket godt ved, at hændelsen var uacceptabel og ikke hører hjemme i ishockeysporten'.