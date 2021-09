»Vi har en forventning om, at vi skal tilbage til at spille slutspil igen.«

Sådan sagde Ole Nielsen, der er administrerende direktør i Odense Bulldogs, inden sæsonen til B.T. Odense.

Nu har Odense Bulldogs spillet to kampe i Metalligaen.

To nederlag er det blevet til.

»Det er klart, at det gør, at vi snart skal have point på kontoen,« siger Ole Nielsen.

I aften kan Odense Bulldogs hente de omtalte point til kontoen, når de møder Rødovre. Der var ingen point at hente de to første kampe.

Odense Bulldogs tabte nemlig første kamp i ligaen til Aalborg Pirates med 5-2.

Og de tabte den seneste kamp til Sønderjyske med 1-0.

»Vi skal have hægtet os fast på gruppen. Det kan komme til at påvirke selvtiliiden. Vi skal ikke have et hul op til de andre hold,« siger han og fortsætter:

»Det er en vigtig kamp for os i aften,« siger Ole Nielsen.

Det er en vigtig kamp, og derfor forklarer Ole Nielsen, at der også er lagt en plan.

»Vi skal være dominerende fra start. Vi skal ligge et højt og tungt pres på Rødovre. Vi skal have en god start på kampen, det bliver opskriften.«

Efter kampen mod Sønderjyske er der blevet trænet én bestemt ting på isen i Odense.

»Vi har trænet enormt meget på vores afslutninger. Det, så vi mod Sønderjyske, var, at vi lige manglede det sidste effektivitet ved vores afslutninger.«

Kampen begynder klokken 19.00 på Spar Nord Arena.

»Jeg tror, at vi kan vinde aftenens kamp. Vi er helt bevidste om, at vi møder et godt hold. Men vi tror fuldt og fast på det,« siger Ole Nielsen afslutningsvis.