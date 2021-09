Ishockeyklubben Odense Bulldogs skal være med til at skabe en bedre fremtid for de soldater, som har været sendt ud for Danmark.

Helt konkret skal de være værter for et arrangement, hvor veteraner, der er mentalt eller fysisk skadede eller ledige, og erhverv bliver matchet med hinanden, og de fremmødte veteraner ender i job. Et arrangement, der tidligere har haft stor succes.

For sidste år startede Danmarks Idræts-Forbund projektet, som hedder Veteran Match med succes. Dengang med udgangspunkt i fodboldklubben FCK og Københavns Kommune, og trods corona, tog mange veteraner derfra med et job på hånden.

»Det var en succes, og 45 procent af veteranerne endte i job, Og i år regner vi med, at det tal bliver endnu højere, for der er der ikke samme restriktioner med corona,« siger projektleder i DIF Soldaterprojekt, Rune Oland Tanggaard.

Det er ikke alene Odense Bulldogs, som skal være med til at være værter for Veteran Match 2021. Også OB er værter i Odense, og så er der indgået samarbejde med kommunen og det lokale erhvervsliv, melder klubben ud i en pressemeddelelse.

Rune Oland Tanggaard forklarer, hvorfor det er en fordel, at det netop er idrætsklubber, der er med som værter.

»På den måde, så bruger vi idrætten som mødested, og så bliver det ikke de vante rammer med grå kommunelokaler, som man kender,« siger han og uddyber:

»Vi håber, det gør, at veteranerne i højere grad har lyst til at deltage.«

Det hele kommer desuden heller ikke til at handle om jobsnak for veteranerne.

De er nemlig inviteret til en officiel match day-hyldest på stadion i forbindelse med Odense Bulldogs' og Odense Boldklubs hjemmekampe i henholdsvis Metal Ligaen 8. oktober og Superligaen 17. oktober.

I Odense afholder man matcharrangementet i løbet af uge 40 og 41, og de ledige veteraner inviteres til jobmatch-dag med Odense Bulldogs' og Odense Boldklubs erhvervsnetværk på Nature Energy Park med målet om at få dem i job – eksempelvis via fleksjobs.

Veteran Match er bredt ud til hele landet, og alle superligaklubber samt 1. divisionsklubben Esbjerg deltager.