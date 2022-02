Selvtillidskontoen bliver fyldt godt op, hvis Odense Bulldogs hiver en sejr hjem mod Rødovre Mighty Bulls.

Det mener Ole Nielsen, der er administrerende direktør i Odense Bulldogs.

»Det vil give en stor tro på tingene og selvtillid til truppen. Det vil give endnu mere selvtillid til den proces, vi er inde i,« siger Ole Nielsen.

Odense Bulldogs er videre til slutspillet, og en sejr vil derfor kun få Odense Bulldogs højere op i tabellen.

»Jeg tror, at vi er i så god form, at vi kan tage fjerde sejr i træk. Det vil så være første gang i sæsonen, hvis vi gør det,« siger direktøren.

Odense Bulldogs har vundet de seneste tre kampe i Metal Ligaen, og forklaringen på sejrene skal muligvis findes i den smalle skadesliste.

»Vi er begyndt at blive tæt på fuldtallige. De sidste par gange har vi kun været nede på to. I dag er vi kun nede på en. Det gør meget. Det er en af grundene til det,« siger Ole Nielsen og fortsætter:

»Men nu er vi også ved at forberede tingene til slutspillet. Vi kigger på alle detaljerne.«

Inden sæsonen meldte Odense Bulldogs ud, at målet var, at de skulle spille med i slutspillet.

»Det har været vores helt overskyggende mission, at vi skulle tilbage i slutspillet. Det kan vi sætte flueben ved. Det er vi lykkes med, og det ser vi frem til. Det er et stort mål for os at opnå.«

I har nået jeres mål. Hvad så nu?

»Bare man kunne kigge i krystalkuglen,« siger Ole Nielsen i et grin og fortsætter:

»Vi har en tro på, at vi har et hold, der kan matche alle. Og vi ved godt, at det bliver nogle vanskelige modstandere, men vi tror på egne evner. Vi har en tro på, at vi kan gå videre.«

Odense Bulldogs møder Rødovre Mighty Bulls klokken 19.00 på hjemmebane.