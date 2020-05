Ishockeybilletter på abonnement med adgang til alle haller bliver en realitet fra den kommende sæson.

Når coronapandemien forhåbentlig snart er ovre, skal de danske klubber i diverse sportsgrene forsøge at få tilskuerpladserne fyldt godt op, så der kan komme nogle penge i kassen.

I ishockeyens Metal Liga bliver det fra den kommende sæson forsøgt med et helt nyt koncept for sæsonkort. Helt uden sammenhæng med coronakrisen i øvrigt.

Det meddeler Danmarks Ishockey Union (DIU) onsdag i en pressemeddelelse.

Konceptet hedder "Unlimited" og kommer til at køre hos alle ni hold i Metal Ligaen.

I stedet for at fansene skal punge ud med i omegnen af 2000 kroner inden sæsonen for at sikre sig en plads til alle hjemmekampe for deres favorithold, skal de i stedet købe et abonnement digitalt.

Afhængigt af klub kommer det til at koste 79-139 kroner måneden, og det giver ikke kun adgang til favoritholdets hjemmekampe.

Til samtlige kampe i Metal Ligaens grundspil uanset klubber og arenaer kan man med abonnementet komme ind og se ishockey i enten zonen til udeholdets fans eller i en neutral tilskuerzone. Såfremt der er plads selvfølgelig.

Kommerciel chef i DIU Thomas Bjuring mener, at fansene kommer til at få langt mere for pengene end nu.

- Der bliver skabt mere værdi i produktet, ved at alle nu har adgang til en udebanesektion, og man får adgang til alle haller, uanset om ens eget hold spiller. Og ikke mindst har man også adgang til landskampe i Danmark, forklarer han.

En anden del af ordningen er, at såfremt man anvender sit abonnement til minimum 80 procent af sit holds hjemmekampe, så gælder abonnementet også til holdets hjemmekampe i slutspillet.

Men fansene behøver ikke at tvinge sig selv ned i hallen, på dage hvor tiden og lysten ikke er til ishockey.

- Der er ikke ret mange mennesker, som har tid til at se 80 procent af hjemmekampene på en sæson, siger Thomas Bjuring.

- Men kortet er ikke personligt. Tværtimod opfordrer vi til, at man låner det ud til sin nabo eller andre, hvis man ikke selv skal bruge det.

Ifølge Bjuring viser al statistik fra de større danske sportsligaer, med ganske få undtagelser, at det kun er holdene med succes, som oplever kommerciel og tilskuermæssig fremgang.

Det nye koncept er et forsøg på at skaffe flere tilskuere bredt set i ligaen, og hos Esbjerg Energy tror man meget på tiltaget.

- Vi har ikke sat et mål for, hvor mange flere tilskuere der skal komme, men vi håber, at tilskuertallet stiger markant, siger Peder Krogsgaard, direktør i den vestjyske klub.

Han tror, at sæsonkortene bliver langt mere aktive end tidligere, fordi det kan deles med andre, som også kan få glæde af det.

Generelt har han svært ved at se faldgruber ved det nye billetkoncept. Dog kan der være en lille tilvænningsfase for nogle fans.

- Det med at det skal købes som abonnement vil være nyt for nogen. For andre er det noget, de allerede kender fra Netflix og så videre, siger Krogsgaard.

- Og så skal vi vænne folk til det med, at det kun er elektronisk. Vores almindelige sæsonkort glider ud, så alt kommer til at foregå via folks smartphone.

- Det bliver selvfølgelig en opgave for os at sørge for, de bliver klædt på til det. Og der vil være nogen, som får brug for lidt ekstra hjælp, men det er vi klar til at give.

Systemet er klar til brug, når den kommende sæson af Metal Ligaen skydes i gang på den anden side af sommerferien.

/ritzau/