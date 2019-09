Nordjyllands Politi rejser sigtelse mod Frederikshavn White Hawks-spilleren Kristian Jensen for vold mod Lucas Bjerre Rasmussen under fredagens ishockeykamp mod Odense Bulldogs.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

En slåskamp i Metal Liga-opgøret mellem Frederikshavn og Odense kan ende med en straffesag.

Nordjyllands Politi sigter Frederikshavn-spilleren Kristian Jensen for vold efter en episode, der skæmmede fredagens kamp i Metal Ligaen mellem Frederikshavn og Odense.

Politiet rejser sigtelse for vold #politidk https://t.co/TnyS7jszFc pic.twitter.com/ROIJSBLJr6 — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 24, 2019

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kristian Jensen havnede i infight med Odenses Lucas Bjerre Rasmussen. Da Bjerre Rasmussen faldt til isen og tabte hjelmen, blev han slået med en knytnæve i ansigtet og mistede bevidstheden.

- Vi har i dag meddelt den 23-årige ishockeyspiller fra Frederikshavn, at han sigtes i sagen, og at han skal afhøres om det skete. Det er normal procedure i en sag som denne, siger den ansvarlige for politiets efterforskning, politikommissær Peter Skovbak.

Der iværksættes en række efterforskningsskridt, som skal afdække forløbet før, under og efter det skete, hvilket altså blandt andet betyder, at sagens parter afhøres.

Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs under kampen mellem Odense og Frederikshavn. Foto: Odense Bulldogs Vis mere Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs under kampen mellem Odense og Frederikshavn. Foto: Odense Bulldogs

Af hensyn til efterforskningen har politiet ikke yderligere kommentarer i sagen.

Knockoutede Lucas Bjerre Rasmussen måtte tilbringe natten på sygehuset. Han pådrog sig en hjernerystelse og et brud på en mindre knogle i ansigtet.

Kristian Jensen modtog en karantæne fra Disciplinærudvalget på to måneder for hændelsen.

En afgørelse som Odense-Bulldogs-spillerne ikke følte var hård nok, hvis man kiggede på lignenede sager i udlandet. Det udsendte de i et spilelrbrev i mandags.

B.T. Sport har talt med ishockey-ekspert, Jimmy Bøjgaard, der også mener, at straffen kunne have været på mere:

»Det kunne være gået grueligt galt, så straffen kunne godt have været i en helt anden kaliber, uden nogen ville sige noget til det. Så jeg kan godt forstå, at folk har det svært med den dom.«

B.T. Sport har også forsøgt at tale med formanden for Disciplinærudvalget, Henrik Klinkvort, for at få en kommentar på den pågældende straf, men han ønsker ikke at kommentere sagen.

Episoden var for meget for ishockey-fan Lars Schmidt fra Viborg, der lørdag aften valgte at anmelde Kristian Jensen for vold.

»Jeg har valgt at anmelde ham, fordi det, som han gør, er helt ude af proportioner og hører ingen steder hjemme,« fortæller Lars Schmidt til B.T.