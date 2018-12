Den norske landsholdsspiller Andreas Heier skal afsone to dages karantæne for homofobisk tilråb under en kamp.

Den norske landsholdsspiller i ishockey Andreas Heier er blevet idømt to dages karantæne for et homofobisk tilråb til en modstander under en kamp for sin svenske klub, IK Pantern, der har base i Malmø.

Den 25-årige Heider, der er noteret for 27 landskampe, råbte "jävla bögjävel", som kan oversættes til noget i retning af "forbandede bøsse", efter en modstander fra Södertälje og er blevet straffet for episoden.

Heier har siden undskyldt for sin handling.

- Jeg må være klogere i mit ordvalg i kampens hede. Jeg har intet imod homoseksuelle. Dette hører intet sted hjemme, og jeg skammer mig over det, skriver han i en sms til den norske avis VG.

Heier, der har en lang fortid i den norske klub Stjernen, var senest i aktion for Norges landshold ved en firenationsturnering i Polen i november.

/ritzau/NTB